"فودكس" تُوَقع 3 شراكات استراتيجية مع "قوت" و"صبار" و"كلاسيرا" لحماية قطاع المطاعم من تقلبات المستقبل

كشفت فودكس، المنصة السحابية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال إدارة المطاعم وتقنيات الدفع، عن توقيع 3 شراكات استراتيجية لزيادة نمو الأعمال في قطاع المطاعم والمقاهي مع: (قوت، وصبار، وكلاسيرا).
وتم إبرام الشراكات خلال معرض سيملس السعودية 2022 الذي أقيم في الرياض. ويُركز معرض سيملس في نسخته الحالية على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، ويمثل الحدث بالنسبة لفودكس تجمعًا مهمًّا لجميع الجهات الفاعلة في هذه القطاعات. وقد قامت فودكس بعرض أحدث إصداراتها التكنولوجية التي تساعد أصحاب المطاعم والمقاهي في التغلب على الصعوبات المرتبطة بإدارة علاماتهم التجارية؛ سواء كان العمل التجاري مكونًا من محل واحد أو من سلسلة مطاعم كبيرة.
وقال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس: "نهدف من خلال أحدث مجموعة من المنتجات التكنولوجية لدينا، إلى حماية قطاع المطاعم من تقلبات المستقبل؛ وبذلك نكون داعمين لواحد من أهداف المملكة العربية السعودية المتمثل في تعزيز نمو القطاع الخاص، كما يسعدنا أن نتشارك مع: (قوت، وصبار، وكلاسيرا) لنمكّن أصحابها من التعامل مع التطورات المتسارعة والتكيف مع المتغيرات الجديدة للمستقبل، من خلال تزويد حلول المعرفة والتدريب والتوظيف في المملكة العربية السعودية".
وستشهد الشراكة الاستراتيجية بين "فودكس" و"قوت" عملهما معًا لتمكين تطوير قطاع المطاعم في المملكة العربية السعودية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال أحمد الزيني: "سعيدون جدًّا اليوم بتوقيع شراكة استثنائية مع جمعية قوت التي تُقَرّبنا من عملائنا، وتُمكّنهم بالمعلومات والأبحاث اللازمة لتطويرهم".
بدوره قال الأمير وليد بن ناصر آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة: "ما يميز فودكس وشَجّعنا أكثر على المضيّ قدمًا في هذه الشراكة، أنهم يعرفون احتياج المطاعم -الكبيرة والصغيرة- ويعطونها حلولًا قريبة جدًّا من مشاكل القطاع".
وبالشراكة مع "كلاسيرا"، ستضع "فودكس" في متناول اليد نظامًا متطورًا للتعلم الإلكتروني المتكامل.
وعلق محمد المدني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا، قائلًا: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الرائدة في قطاع المطاعم في المنطقة. في هذه الشراكة ستضع كلاسيرا كل خبراتها كشركة عالمية رائدة في التعليم والتدريب الإلكتروني، للمساعدة في رفع المهارات وتطوير المواهب في صناعة المطاعم. أعتقد أن هذه الشراكة ستساعد في التفوق وتمكين مجتمع المطاعم إلى مستوى كبير لتمكينهم من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة".
بالإضافة إلى ذلك، وقعوا مع "صبار"، مزود حلول تكنولوجيا التوظيف، من أجل تعزيز عملية التوظيف ودعم المواهب عبر تأمين فرص العمل في قطاع المطاعم.
وبدوره، قال فيصل الصاعدي، مستشار الرئيس التنفيذي في شركة صبار: "هذه الشراكة مهمة جدًّا بالنسبة لنا. فودكس وصبار يرغبان في تحسين وتطوير قطاع المطاعم؛ لأن لدينا الكثير من الشباب في السعودية الذين يبحثون عن فرص عمل. وتتمتع فودكس بحضور كبير في السوق؛ لذلك وجدنا أهدافًا استراتيجية مشتركة ونأمل أن نتمكن من تحقيق المزيد من النمو معًا".
وأضاف عبدالرحمن جود، مدير أكاديمية فودكس: "من خلال الشراكة مع هؤلاء الشركاء التكميليين، سنكون قادرين على مساعدة قطاع المطاعم على تعزيز معارفهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكين الآلاف من السعوديين الباحثين عن عمل للحصول على وظيفة أحلامهم وتنمية حياتهم المهنية".
تُعد فودكس المنصة الرائدة في تكنولوجيا إدارة المطاعم والدفع، وتهدف لتعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين المحلي والعالمي. وحصلت فودكس على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجيا مالية، وتتمثل رؤيتها في تأسيس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم تُمكّن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم.
تتمثل مهمة فودكس في تعزيز قدرات أصحاب المطاعم من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكترونية سحابية شاملة بما يثري عملياتها اليومية.. يخدم النظام مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم؛ من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام، وصولًا إلى المطابخ السحابية ومتاجر التجزئة غير الغذائية.
وقد نجحت فودكس منذ انطلاقها في عام 2014 في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها؛ فضلًا عن نجاحها في جمع تمويل بقيمة 170 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية الثالثة؛ مما يجعلها إحدى أكثر الشركات نجاحًا في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.foodics.com
تأسست جمعية المقاهي والمطاعم "قوت" في عام 2019 للمساهمة في تطوير قطاع المقاهي والمطاعم في المملكة العربية السعودية.
تم تأسيسها لتكون بمثابة مظلة واحدة تشمل جميع الجوانب في المقاهي والمطاعم، لتعزيز العمل المشترك وتحقيق التغيير في القطاع في المملكة، وقيادتها نحو عصر جديد من الازدهار.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qoot-sa.org
تتجاوز خدمات كلاسيرا أنظمة التعلم الإلكتروني التقليدية إلى أنظمة متكاملة، تقدم خدمات جديدة عالية الجودة من شأنها أن تهز أرض تكنولوجيا التعليم. موجة جديدة من المنتجات تجعل من كلاسيرا منظومة متكاملة (لخدمة جميع القطاعات) من المنشآت التعليمية؛ بدءًا بالنظم الإدارية والمالية لإدارة المدارس، ومرورًا بالميزات المميزة الجديدة لنظام كلاسيرا، وانتهاءً بالمنتجات المبتكرة التي تفيد الطلاب وتكون موردًا ماليًّا إضافيًّا لجميع مشتركي كلاسيرا في المؤسسات التعليمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://classera.com
صبار هي منصة توظيف حسب الطلب، متخصصة في وظائف الخطوط الأمامية في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي.. تمكّن صبار الشركات من تعيين موظفين على عقود العمل المرن لتغطية احتياج ساعات الذروة أو المواسم من خلال ربط الشركات بموظفين مؤهلين بطريقة مؤتمتة كليًّا.
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