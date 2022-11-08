"فودكس" تُوَقع 3 شراكات استراتيجية مع "قوت" و"صبار" و"كلاسيرا" لحماية قطاع المطاعم من تقلبات المستقبل

وقال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس: "نهدف من خلال أحدث مجموعة من المنتجات التكنولوجية لدينا، إلى حماية قطاع المطاعم من تقلبات المستقبل؛ وبذلك نكون داعمين لواحد من أهداف المملكة العربية السعودية المتمثل في تعزيز نمو القطاع الخاص، كما يسعدنا أن نتشارك مع: (قوت، وصبار، وكلاسيرا) لنمكّن أصحابها من التعامل مع التطورات المتسارعة والتكيف مع المتغيرات الجديدة للمستقبل، من خلال تزويد حلول المعرفة والتدريب والتوظيف في المملكة العربية السعودية".