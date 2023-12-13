سفير ماليزيا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023

واطّلع السفير الماليزي على مرافق المهرجان، وطُرق عمل اللجان المختلفة، وتعرَّف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء المسابقات، إضافة إلى متابعة جانب من الأشواط الخاصة بكؤوس الملك عبدالعزيز لعددٍ من الفئات في مسابقة الملواح التي جرت اليوم.