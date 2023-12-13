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سفير ماليزيا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023
اطّلع على مرافقه وطُرق عمل لجانه والتقنيات المستخدمة
زار سفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023, الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).
واطّلع السفير الماليزي على مرافق المهرجان، وطُرق عمل اللجان المختلفة، وتعرَّف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء المسابقات، إضافة إلى متابعة جانب من الأشواط الخاصة بكؤوس الملك عبدالعزيز لعددٍ من الفئات في مسابقة الملواح التي جرت اليوم.
وتعرّف السفير الماليزي على تفاصيل مسابقتي (المزاين والملواح)، اللتين خصص لهما نادي الصقور السعودي جوائز مالية تتجاوز 33,6 مليون ريال، في مهرجان يُصنَّف بأنه أكبر تجمع للصقور في العالم.