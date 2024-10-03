"سدايا" تحدّث سياسة مشاركة البيانات لتحقيق تكامل الجهات الحكومية

وحدثت سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة بما يضمن جودة البيانات وحداثتها، وتحتوي الوثيقة على ثمانية مبادئ رئيسة لمشاركة البيانات، تناول فيها المبدأ الأول تعزيز ثقافة المشاركة بحيث يتطلّب على الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة؛ لتعزيز الاستفادة منها وتحقيق التكامل، والمبدأ الثاني، المرّة الواحدة ويقصد منها قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا؛ وذلك للحدّ من ازدواجيتها وتعدد مصادرها، والمبدأ الثالث مشروعية الغرض بحيث لا تتمّ مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنيّة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما المبدأ الرابع تناول الاطلاع المصرّح به بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها، والمبدأ الخامس الشفافية؛ حيث يتطلب إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.