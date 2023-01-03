"الصناعة" تنفذ 1080 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال ديسمبر الماضي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام، 1080 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في إطار جولات الوزارة الدورية؛ لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 310 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و294 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و255 زيارة في المنطقة الشرقية، ونفذت 70 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 44 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و33 زيارة في منطقة عسير بالإضافة إلى 23 زيارة على مصانع منطقة نجران، و15 في منطقة جازان، و15 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، إضافة إلى 10 زيارات في منطقة حائل، و6 في منطقة الجوف، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الحدود الشمالية.
وأكدت وزارة الصناعة أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة وبما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.