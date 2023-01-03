"الصناعة" تنفذ 1080 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال ديسمبر الماضي

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 310 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و294 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و255 زيارة في المنطقة الشرقية، ونفذت 70 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 44 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و33 زيارة في منطقة عسير بالإضافة إلى 23 زيارة على مصانع منطقة نجران، و15 في منطقة جازان، و15 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، إضافة إلى 10 زيارات في منطقة حائل، و6 في منطقة الجوف، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الحدود الشمالية.