"التعليم" تعزز برامج التمكين بتكليف قيادات وطنية في ديوانها وإداراتها

وأُعلن اليوم عن قرارات وافق عليها وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي وكيلًا للوزارة للتعليم العام، والدكتور سعد بن عواض الحربي وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية، والمهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتخصيص والاستثمار في وزارة التعليم، بالإضافة إلى مهامه مستشارًا ومشرفًا عامًاً على مكتب الوزير، والدكتور نايف بن عابد الزارع مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض، ومنال بنت مبارك اللهيبي مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة، ومحمد بن علي القحطاني مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف، ومنصور بن عبدالله آل شريم مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة نجران، وفهد بن صالح عقالا مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير، والدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف، والدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات، والدكتور محمد بن سعود المقبل، مستشارًا لوزير التعليم، والدكتور أسامة بن فهد الحيزان، مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بالوزارة.