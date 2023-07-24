"التعليم" تعزز برامج التمكين بتكليف قيادات وطنية في ديوانها وإداراتها

تواصل وزارة التعليم، استراتيجية عملها، وبرامجها بتمكين القيادات الوطنية، ذات الكفاءة العالية، من تولي وإدارة المناصب العليا فيها، مُدركة أن المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030 تتطلب قيادات بمواصفات خاصة، وتوجهات معينة، تمكنها من تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها كاملة.
ومن أبرز المواصفات المطلوبة في القيادات داخل الوزارة: الاطلاع الكامل على تجارب الدول المتقدمة، والتمتع بالقدرة على استشراف المستقبل، ورسم الخطط والبرامج، والقدرة على تنفيذها على أرض الواقع بجودة عالية.
وتخطط رؤية 2030 إلى إيجاد أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، تدرك طبيعة الدور المطلوب منها في تحقيق مستهدفات الرؤية وبرامجها، كما تخطط الرؤية أن يكون هذا جيل النابغين والمميزين، من خلال اختراعاتهم ومبتكراتهم التي تحتاج إليها البشرية، في محاكاة واقعية للدول المتقدمة علمياً.
ومنذ العمل بالرؤية قبل 7 سنوات من الآن، وجهت وزارة التعليم بوصلة تركيزها على تغيير آليات العمل داخل الوزارة، بما يتوافق مع توجهات الرؤية، وهذا الأمر تطلب أن يكون القائمون على أمر المناصب الرفيعة في الوزارة، على دراية كاملة باحتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن القدرة والكفاءة الشخصية على تنفيذ البرامج والخطط التي أعلنت عنها الرؤية، وتخص وزارة التعليم، وحققت الوزارة ذلك، أولاً عبر تحديد أهداف محددة، سعت إليها، وثانياً العمل على تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع، للنهوض بشباب المملكة، وتخريج أجيال تتمتع بكفاءات فريدة، تستطيع أن تحقق للمملكة أهدافها مجتمعة.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت الوزارة عن تعيينات جديدة في وظائفها القيادية، عكست جانباً من التطلعات التي تخطط لتنفيذها، واستهدفت تلك التعيينات شخصيات بعينها، مشهود لها بالكفاءة النادرة، والعلم الغزير، والرؤية الثاقبة، والقدرة على تنفيذ الخطط، وابتكار الأفكار، وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات الطارئة.
وأُعلن اليوم عن قرارات وافق عليها وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي وكيلًا للوزارة للتعليم العام، والدكتور سعد بن عواض الحربي وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية، والمهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتخصيص والاستثمار في وزارة التعليم، بالإضافة إلى مهامه مستشارًا ومشرفًا عامًاً على مكتب الوزير، والدكتور نايف بن عابد الزارع مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض، ومنال بنت مبارك اللهيبي مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة، ومحمد بن علي القحطاني مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف، ومنصور بن عبدالله آل شريم مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة نجران، وفهد بن صالح عقالا مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير، والدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف، والدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات، والدكتور محمد بن سعود المقبل، مستشارًا لوزير التعليم، والدكتور أسامة بن فهد الحيزان، مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بالوزارة.