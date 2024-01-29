الحياة الفطرية: غرامة صيد ظبي الإدمي تصل إلى 35 ألف ريال

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن "ظبي الإدمي"، أحد أنواع الظباء المعرّضة للتهديد بالانقراض في المملكة، والتي يعمل #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على إكثارها وإعادة توطينها، تبلغ غرامة صيده 35 ألف ريال.