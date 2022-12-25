تدشين 12 مشروعاً مدرسياً جديداً في حائل بتكلفة تتجاوز 56 مليون ريال

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم 12 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات في مدينة حائل والمحافظات التابعة لها في المنطقة، بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 5610 طلاب وطالبات، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.