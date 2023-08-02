المدينة المنورة السادسة بين مناطق المملكة للتوظيف في القطاع الخاص

وأوضح التقرير أن نسبة المشتغلين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (العاملين بالقطاع الخاص) نحو 83.3% من إجمالي المشتغلين بالمنطقة، حيث يبلغ عدد المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة 86.084 موظفًا خلال الربع الأول من عام 2023م، وتبلغ النسبة الإجمالية للتوطين بوظائف القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة (المشتغلون السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية مقارنة بإجمالي المشتغلين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية) خلال الربع الأول من عام 2023 م نحو 24.5%.