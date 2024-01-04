"السديس": تكثيف الدروس الإرشادية والعلمية لإثراء تجربة القاصدين خلال الإجازة ‏

‏ودعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، القاصدين والزائرين للتعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية وأجواء روحانية إيجابية، يعظم فيها المكان، ويهذب فيها الإنسان، ويصنع فيها تعظيم الأثر للشعائر، وتهذيب للمشاعر، وتعزيز القيم الدينية، والآداب الشرعية، والتعاملات الإنسانية والحضارية، وضرورة اغتنام الوجود في رحاب الحرمين الشريفين، بالإفادة من الدورات الشرعية، والدروس العلمية، والتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بما ينافي تعظيم الحرمين الشريفين. ‏