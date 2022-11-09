أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين في اللقاء الأسبوعي

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي بالمنطقة، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وتناول الأمير في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني.