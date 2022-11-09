أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين في اللقاء الأسبوعي

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي بالمنطقة، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.