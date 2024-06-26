المدينة المنوّرة.. تنفيذ 22783 جولة رقابية للتحقّق من امتثال المنشآت بمعايير السلامة الغذائية

كما أجرت أمانة المدينة المنوّرة 1480 تحليلاً مخبرياً على أنواع من الأغذية خلال الشهر الماضي، للتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مبينة أن نتائج التحاليل الكيميائية أظهرت مطابقة 1332 عينة، إلى جانب 148 عينة غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، وإجراء عمليات الفحص، لتعزز الدور الرقابي على الغذاء، والحدّ من التلوث البيئي في المنشآت.