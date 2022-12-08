مهرجان الصقور يطلق شوطَي "صقار المستقبل" غدًا.. و100 ألف ريال للفائزين

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعدّ درَّة الفعاليات التي ينظمها نادي الصقور السعودي على مدار العام؛ نظرًا لمكانته الإقليمية والدولية، ولما يقدمه من فعاليات تشمل كل ما يتعلق بهواية الصقور والمهتمين بها، وهو ما جعله احتفاءً سنويًّا عالميًّا بتراث سعودي، نجحت المملكة من خلاله في أن تعيده من جديد إلى اهتمامات الأجيال الجديدة في المنطقة العربية والعالم أجمع، من خلال مسابقتيه: الملواح، والمزاين، اللتين تحظيان بمشاركة مئات الصقور سنويًّا.