"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والفطيحة وبيش وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، ورياحًا شديدة على جازان وفرسان. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد عوالق ترابية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.