"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد عوالق ترابية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.