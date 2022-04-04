10 آلاف من سكان ضاحية الملك عبدالله بجازان يعانون لسوء شبكة الاتصال

شكا مواطنون في إسكان ضاحية الملك عبدالله بجازان "الشراجرة" من ضعف شبكة الجوال وانعدامها في معظم الأوقات؛ ما يضطرهم للصعود إلى أسطح منازلهم للبحث عنها؛ حتى يتمكنوا من التواصل فيما بينهم.