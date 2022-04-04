10 آلاف من سكان ضاحية الملك عبدالله بجازان يعانون لسوء شبكة الاتصال

شكا مواطنون في إسكان ضاحية الملك عبدالله بجازان "الشراجرة" من ضعف شبكة الجوال وانعدامها في معظم الأوقات؛ ما يضطرهم للصعود إلى أسطح منازلهم للبحث عنها؛ حتى يتمكنوا من التواصل فيما بينهم.
وقال عدد من السكان، في شكواهم لـ"سبق": إن ضعف الشبكة وانعدامها بشكل تام في أغلب الأوقات يدخلانهم في معاناة كبيرة.
وأوضح الشاكون أنهم يعانون من انقطاع تام لخدمات الجوال داخل منازلهم، لافتين إلى أنهم يضطرون للخروج بعيداً عن الحي؛ ليتمكنوا من الاتصال بمن يريدون.
وأشاروا إلى أنهم يفقدون الاتصال بأهلهم بعد خروجهم من المنزل؛ لعدم تمكنهم من الاتصال بهم؛ لانقطاع الخدمة عن الحي.
وطالب الأهالي الاتصالات السعودية في جازان، عبر "سبق"، بإيجاد حل لهم وعلاج سوء شبكة الاتصال والإنترنت، مؤكدين ضرورة إنشاء برج للشبكة بالمنطقة في أقرب فرصة ممكنة.