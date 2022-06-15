10 جلسات حوارية لرواد الأعمال.. "معرض الامتياز التجاري" يختتم أعماله بالرياض

جديرٌ بالذكر أن الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، أعلن للمرة الأولى حجم الاستثمارات الحقيقي في سوق الامتياز التجاري بالمملكة الذي بلغ 56 مليار ريال، بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط، مما يعكس أهمية هذا السوق في الشرق الأوسط والخليج، والمملكة على وجه الخصوص، ونوّه بأن اتحاد الغرف يولي اهتماماً كبيراً بالامتياز التجاري لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مضيفاً أن مشاركة أكثر من 115 عارضاً في هذا المعرض تشير إلى أهمية هذا السوق.