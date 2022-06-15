10 جلسات حوارية لرواد الأعمال.. "معرض الامتياز التجاري" يختتم أعماله بالرياض

اختتم المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري بالرياض، أعماله بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات الاستثمارية بين العلامات التجارية العارضة وبين الراغبين في الدخول للسوق مع هذه العلامات القائمة بالفعل.
المعرض الذي أُقيم برعاية اتحاد الغرف السعودية واستمر على مدار 3 أيام تخلله 10 جلسات حوارية، شهدت نقاشات حول أهمية الامتياز التجاري للراغبين في الدخول للتجارة بنسبة نجاح وتنظيم أكبر.
وشهد المعرض مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال على مستوى المملكة بصفة خاصة وعلى مستوى دول الخليج على وجه العموم، وكان المعرض في نسخته السادسة وجهة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قيادات الامتياز التجاري بالمملكة.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة الامتيازات الوطنية والمسؤولة عن تنظيم المعرض، عبير بنت عبدالله جليح: "وسط حضور كبير من رواد الأعمال المبدعين؛ اختتمنا يومنا الثالث والأخير من المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري.
وأضافت جليح: "كانت هناك منصات متخصصة ناقشت نظام الامتياز التجاري قدّمها نخبة من المستشارين المتخصصين بالعلامات التجارية والاستشارات".
وشهد المعرض في يومه الأخير إقبالاً كبيراً من الزوّار الراغبين في التعرُّف على هذا السوق المتنامي، إضافة إلى حضور الجلسات الحوارية التي افتتحت بجلسة حول الملكية الفكرية وأهميتها في المملكة، وأدار الجلسة الفاحص في العلامات التجارية عبدالله الشنقيطي.
وتحدثت الجلسة الحوارية الثانية حول أبرز الإستراتيجيات الناجحة في التوسع للشركات الناشئة والتحول إلى الفرنشايز بحضور عدد من أبرز مؤسسي العلامات التجارية الناجحة في المملكة.
بينما تحدثت الجلسة الحوارية الأخيرة عن النماذج الناجحة في الكويت وقصص نجاحها، وأدار الجلسة عبدالعزيز الحميدي، مؤسس إحدى العلامات التجارية، والفنان أحمد إيراج.
جديرٌ بالذكر أن الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، أعلن للمرة الأولى حجم الاستثمارات الحقيقي في سوق الامتياز التجاري بالمملكة الذي بلغ 56 مليار ريال، بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط، مما يعكس أهمية هذا السوق في الشرق الأوسط والخليج، والمملكة على وجه الخصوص، ونوّه بأن اتحاد الغرف يولي اهتماماً كبيراً بالامتياز التجاري لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مضيفاً أن مشاركة أكثر من 115 عارضاً في هذا المعرض تشير إلى أهمية هذا السوق.