10 مليارات شجرة.. "الفضلي" يرعى أولى ورش عمل مشروع دراسات "السعودية الخضراء"

وأضاف الدكتور العبد القادر أن الدراسة وما تحتويه من ورش عمل عُقِدت وستُعقَد خلال مراحل تنفيذ المشروع، ستجيب عن كثير من الفرضيات المهمة حول محاور التشجير الأربعة (البيئي، الحضري، الزراعي، وعلى جوانب الطرق السريعة وسكك القطارات)، مثل: عدد الأشجار، التي ستتم زراعتها، وأنواعها الملائمة، وأماكن زراعتها، واحتياجاتها من مصادر المياه المتجددة، ونسبة امتصاص الكربون، والتأثيرات المناخية وتكلفتها"، مؤكدًا أن ذلك سيتم تنفيذه من خلال دراسات علمية وأبحاث ميدانية باستخدام أحدث تقنيات الحث، بالتعاون مع عديد من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.