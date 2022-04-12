10 مناطق تواعد حالة ماطرة جديدة.. البداية غداً و"المدني" يدعو للحذر

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، نجران، القصيم، حائل، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.