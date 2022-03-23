100 ألف مستخدم لحافلات مكة على 4 مسارات تجريبية

حقق مشروع حافلات مكة نجاحًا على المسارات التي أطلقت مؤخرًا 6 و7 و12 و7A في المرحلة التجريبية المجانية لتشغيل المشروع، ووصل عدد مستخدمي الحافلات 100 ألف راكب، منذ انطلاق أولى الرحلات في 15 فبراير الماضي.