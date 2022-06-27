100 كشاف و15 قائدًا من "تعليم الجوف" لخدمة ضيوف الرحمن‎‎

مع بداية موسم الحج من كل عام، يواصل الكشافون التابعون لتعليم الجوف، خدمة ضيوف الرحمن بكل همة ونشاط، وينتظرون شرف الخدمة بأكثر من 100 كشاف و15 قائدًا كشفيًّا من ذوي الخبرة العالية؛ لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك بمشاركتهم في مخيم كشفي بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف.. يأتي ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
ومن أهداف المخيم خدمةُ حجاج بيت الله الحرام؛ انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتأكيد على أن المملكة -ممثلة في وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بالجوف- تسخّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتعميق وغرس مفاهيم الدين الإسلامي في الكشافين من خلال العمل التطوعي خدمةً لضيوف الرحمن، وإبراز الصورة المشرفة لشباب الوطن، وبناء شخصية الكشاف وتشجيعه للاعتماد على الذات، وتنمية روح العمل الجماعي بين القادة والكشافين، والتعاون بين الإدارة العامة للتعليم وبقية قطاعات الدولة؛ تحقيقًا للأهداف الوطنية السامية.
ومن أبرز البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها في المخيم الكشفي لمركز أبو عجرم: مشاركة الكشافين في مركز أبو عجرم لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم وقوف الحافلات، وإرشاد الحجاج، وتقديم العون لهم داخل نطاق مدينة الحجاج، وقيام الكشافين بخدمة عامة للمخيم، ويشارك الكشافون في توزيع النشرات الدينية والتوعوية مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية وتوزيعها على الحجاج، ومشاركة وزارة الصحة بإيصال جميع المرضى من الحجاج لمقر وزارة الصحة، وتنظيم دخول وخروج المرضى من وإلى المركز الصحي، ومشاركة الكشافين في الإسعافات الأولية الطارئة.
ومن بين الخدمات التي يقدّمها كشافو التعليم: تسهيل دخول الحجاج إلى المخيم الكشفي، وتوزيع مطويات ونشرات إرشادية لضيوف الرحمن، وتوزيع وجبات يومية لجميع الحجاج، ومخاطبة بعض الجهات الحكومية (جمعية البر الخيرية وتوعية الجاليات) بشأن تزويد المخيم ببعض النشرات والكتيبات لتوزيعها لضيوف الرحمن، وزيارة لبعض الإدارات الحكومية داخل مركز أبو عجرم.