100 كشاف و15 قائدًا من "تعليم الجوف" لخدمة ضيوف الرحمن‎‎

ومن أبرز البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها في المخيم الكشفي لمركز أبو عجرم: مشاركة الكشافين في مركز أبو عجرم لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم وقوف الحافلات، وإرشاد الحجاج، وتقديم العون لهم داخل نطاق مدينة الحجاج، وقيام الكشافين بخدمة عامة للمخيم، ويشارك الكشافون في توزيع النشرات الدينية والتوعوية مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية وتوزيعها على الحجاج، ومشاركة وزارة الصحة بإيصال جميع المرضى من الحجاج لمقر وزارة الصحة، وتنظيم دخول وخروج المرضى من وإلى المركز الصحي، ومشاركة الكشافين في الإسعافات الأولية الطارئة.