1000 ريال غرامة تصوير الحوادث المرورية والجنائية.. تُضاعَف مع التكرار

تعتبر التجمعات البشرية عند وقوع الحوادث المرورية، ظاهرة سلبية متكررة، وتحذّر منها الجهات المختصة دومًا، نظرًا لما قد تسببه في إعاقة وصول الفرق الإسعافية. وكذلك الأمر عند وقوع الحوادث الجنائية. ويزيد الأمر بشاعةً عندما يقوم الأشخاص بتصوير تلك الحوادث بغرض النشر في مواقع التواصل.

ووضع تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بعد تعديل جدول تلك المخالفات، حدًّا لتلك التجاوزات؛ حيث بلغت مخالفة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، 1000 ريال، وفي حالة تكرار المخالفة 2000 ريال مع إلغاء وحذف الصور.