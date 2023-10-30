"تعليم الرياض" يعلن تطبيق الدوام الشتوي الأحد القادم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد القادم 21/ 4/ 1445هـ الموافق 5/ 11/ 2023م؛ وذلك في جميع مدارس التعليم العام؛ مبينةً أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا؛ فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحًا.