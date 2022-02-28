محليات

10,599 جولة رقابية ترصد 76 مخالفة وتغلق 28 منشأة في جدة

نفّذتها "الأمانة" للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المنشآت التجارية
10,599 جولة رقابية ترصد 76 مخالفة وتغلق 28 منشأة في جدة
واس
واس

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأيام الأربعة الماضية، 10,599 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت "الأمانة" أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 76 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة مخالفة، وتنوّعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت "الأمانة"، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

أمانة محافظة جدة
المنشآت التجارية

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