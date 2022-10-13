القيادة تهنئ رئيس النمسا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والرقي.