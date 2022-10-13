القيادة تهنئ رئيس النمسا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.