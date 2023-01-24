إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يناير

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي "إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم"، مشيراً إلى أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتًا النظر إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهرياً.