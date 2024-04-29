الكلية التقنية بنجران للبنين والبنات تعلّق التدريب الحضوري اليوم الثلاثاء

وتفصيلاً، قالت الكلية التقنية بنجران إنه تم تعليق التدريب حضوريًا اليوم الثلاثاء في الكلية التقنية بنجران ليكون عن بُعد عبر منصة التدريب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.