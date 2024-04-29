الكلية التقنية بنجران للبنين والبنات تعلّق التدريب الحضوري اليوم الثلاثاء

أعلنت الكلية التقنية للبنين والبنات بنجران تعليق التدريب الحضوري اليوم الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ الموافق 30 مايو 2024 م، وتحويلها لتكون عن بعد وفقًا لتقارير مركز الأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع من التقلبات الجوية المتوقعة.
وتفصيلاً، قالت الكلية التقنية بنجران إنه تم تعليق التدريب حضوريًا اليوم الثلاثاء في الكلية التقنية بنجران ليكون عن بُعد عبر منصة التدريب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وكذلك أعلنت الكلية التقنية للبنات بنجران تعليق التدريب حضوريًا يوم الثلاثاء ليكون عن بُعد عبر منصة التدريب الإلكتروني، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.