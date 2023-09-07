9 ظواهر كبرى لميكنة مناخ الأرض.. "المسند": تأثيرها بأمطار المملكة له ضوابط

وأضاف: "هذه الظواهر الكبرى لها مؤشرات مقروءة، ودلائل مرصودة، ومعامل إحصائية رياضية مكتوبة، ولا يمكن الجزم بأن بعضها يؤثر على الأمطار في السعودية أو أنها لا تؤثر، إذ إن المسألة معقدة وتحتاج إلى دراسات مستفيضة، وبيانات مطرية سعودية لفترة زمنية طويلة، ومُمثلة لكل مساحتها، والله أعلم".