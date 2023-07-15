انطلاق معرض البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" في الرياض

شهدت مدينة الرياض انطلاق فعاليات جناح البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة؛ وذلك بواجهة الرياض، ضمن الجهود التي تبذلها البوابة من أجل تعريف شريحة أكبر من الجمهور بقطاع الهوايات الذي حقق نموًّا متسارعًا في أعداد الأندية المسجلة التي تزيد على 480 ناديًا منذ التدشين الرسمي في أكتوبر الماضي.
ويشمل الجناح، الذي يستمرّ على مدى 3 أيام، مشاركة عدد من أندية الهواة في المنطقة هي: "نادي رياض الفن لهواية الفنون البصرية، نادي ملتقى المبدعين لهواية الموسيقى"، وسط حضور لافت من الزوار الذين تعرفوا إلى الخدمات التي تقدمها بوابة هاوي وجهودها في تنمية وتفعيل القطاع، بالإضافة إلى مشاركتهم في تجارب تفاعلية لهوايات موسيقية وثقافية ورياضية وأخرى متنوعة.
تجدر الإشارة إلى رحلة هاوي التعريفية في مناطق المملكة التي بدأت في المدينة المنورة وتبوك الشهر الفائت، وحاليًّا الرياض، ويليها بقية مناطق المملكة في إطار مساعي البوابة لتفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات، وإبراز منتجات أندية الهواة في مختلف الهوايات الرياضية والثقافية، والإبداعية الذهنية، والإعلامية، وغيرها من الهوايات.