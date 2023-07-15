انطلاق معرض البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" في الرياض

ويشمل الجناح، الذي يستمرّ على مدى 3 أيام، مشاركة عدد من أندية الهواة في المنطقة هي: "نادي رياض الفن لهواية الفنون البصرية، نادي ملتقى المبدعين لهواية الموسيقى"، وسط حضور لافت من الزوار الذين تعرفوا إلى الخدمات التي تقدمها بوابة هاوي وجهودها في تنمية وتفعيل القطاع، بالإضافة إلى مشاركتهم في تجارب تفاعلية لهوايات موسيقية وثقافية ورياضية وأخرى متنوعة.