"الخريف": أكثر من 212 فرصة استثمارية صناعية عبر "استثمر في السعودية"

وعدّ "الخريف"، خلال مشاركته في منتدى الأحساء للاستثمار 2023م، قطاع الصناعة نقطة محورية في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق النهضة الصناعية وإطلاق القدرات الهائلة لهذا القطاع الإستراتيجي؛ حيث تعمل المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وضع خريطة شاملة لتسريع وتيرة التطور الصناعي وتنويعه من خلال 3 أهداف إستراتيجية، تتمثل في بناء اقتصاد صناعي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، وتكوين مركز صناعي متكامل لتلبية الطلب، وتحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة.