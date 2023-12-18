تنوُّع وليس تضاداً.. "الزعاق" يوضح سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة والشام

ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أنه مع دخول المربعانية يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة مع صقيع الأرض، فأول المربعانية معتدل لأنه وسم، ووسطها برد معتاد، وآخرها برد قارس "والعامة يسمونه البرد الأبشر".