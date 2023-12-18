تنوُّع وليس تضاداً.. "الزعاق" يوضح سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة والشام

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة وعرب الشام.
وقال الزعاق؛ إن المربعانية معروفة عند عرب الجزيرة بأنها بداية البرد في الثلث الأول من شهر ديسمبر، وعرب الشام يعتبرونها شدة البرد في الثلث الأخير من ديسمبر.
وأضاف الزعاق؛ أن الفارق بين الجانبين 20 يوماً تقريباً، والخلاف بينهما اختلاف تنوُّع وليس اختلاف تضاد.
ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أنه مع دخول المربعانية يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة مع صقيع الأرض، فأول المربعانية معتدل لأنه وسم، ووسطها برد معتاد، وآخرها برد قارس "والعامة يسمونه البرد الأبشر".