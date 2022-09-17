"آل الشيخ" لمفتي كازاخستان: انشروا صحيح الإسلام واحذروا مُسَيّسيه ومُروّجي الكراهية

من ناحيته، نوه مفتي جمهورية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي مقدّرة من كل المسلمين بالعالم، مثمنًا جهود المملكة الإنسانية في مساعدة شعوب العالم، وتقديم العون لكل من يحتاج إليه دون استثناء، والتي وصفها بغير المستغربة على مملكة الإنسانية.