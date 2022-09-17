"آل الشيخ" لمفتي كازاخستان: انشروا صحيح الإسلام واحذروا مُسَيّسيه ومُروّجي الكراهية

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، مفتي جمهورية كازخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والذي اختتم جلساته في العاصمة "نور سلطان" يوم أمس الأول.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية في مستهل اللقاء، حرص القيادة الرشيدة بالمملكة على كل ما يعزز العلاقات الأخوية مع جمهورية كازخستان الشقيقة في مختلف المجالات ولا سيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي، كما استعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والكراهية.
وشدد "آل الشيخ" خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة الدينية والإفتاء في جمهورية كازاخستان في تلمس حاجة المسلمين والسعي الدؤوب لنشر الإسلام الصحيح وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة، والتحذير من مُسَيّسي الإسلام والغُلاة الذي يخالفون منهج الاعتدال والوسطية.
من ناحيته، نوه مفتي جمهورية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي مقدّرة من كل المسلمين بالعالم، مثمنًا جهود المملكة الإنسانية في مساعدة شعوب العالم، وتقديم العون لكل من يحتاج إليه دون استثناء، والتي وصفها بغير المستغربة على مملكة الإنسانية.
وعبّر مفتي جمهورية كازخستان، عن سعادته بلقاء الوزير "آل الشيخ" والاستفادة من توجيهاته ونصائحه لخدمة المسلمين بالجمهورية، والتي وصفها بالجميلة والتي تُوافقها الإفتاء تمامًا؛ مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للتطرف والكراهية.
وفي ختام اللقاء قدّم الوزير "آل الشيخ" للمفتي الكازاخستاني مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما قدّم المفتي الكازاخستاني لـ"آل الشيخ" هدية تذكارية.