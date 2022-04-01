11 إصابة إثر حادث تعرّضت له حافلة على طريق "الطائف - الباحة"

استقبلت عمليات "صحة الطائف"، صباح اليوم، بلاغاً من عمليات الهلال الأحمر، يفيد بوقوع حادث لحافلة على طريق "الطائف - الباحة" أسفر عن 11 مصاباً.
وانطلقت القيادة الميدانية، على الفور، مع دعم الهلال الأحمر بسبعة فرق إسعافية إلى الموقع، فيما تم رفع الجاهزية بمستشفى قيا، وميسان، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وأوضح مدير مستشفى قيا عائض الحارثي، أنه فور تلقي المستشفى البلاغ؛ تم إعلان البلاغ الطبي الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، والفرق الإسعافية التابعة لصحة الطائف، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.
وأكد "الحارثي"، أن المستشفى استقبل 11 مصاباً وُصفت حالاتهم بأنها متوسطة ومستقرة، وتمّت إحالة ثلاث إصابات لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة.