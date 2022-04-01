11 إصابة إثر حادث تعرّضت له حافلة على طريق "الطائف - الباحة"

وانطلقت القيادة الميدانية، على الفور، مع دعم الهلال الأحمر بسبعة فرق إسعافية إلى الموقع، فيما تم رفع الجاهزية بمستشفى قيا، وميسان، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.