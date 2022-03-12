11 روبوتاً وآلاف العمال و"زمزم".. لغة الأرقام تشهد لـ"خدمات تطهير الحرم"

وعن آلات التنظيف، ذكر "الجابري" أن أكثر من (٥٠٠) معدة وآلة تستخدم لتطهير المسجد الحرام، وتقوم الوكالة بمتابعة عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز الوكالة عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه كافة بأكثر من (٣٤) ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(٢٠) جهاز بايوكير و(١١) روبوتاً ذكياً للتعقيم و(٦٠٠) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و(٢٠) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي، وأنه تم تجهيز (8000) عربة كهربائية وعادية لخدمة رواد البيت الحرام (٥٠٠٠) عربة عادية وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية، مع تعقيم العربات قبل الاستخدام وبعده.