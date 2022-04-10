11 روبوتًا و600 مضخة.. المسجد الحرام أكثر الأماكن تعقيمًا على مستوى العالم

وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن السويهري، بحسب التقرير: إنه يوجد أكثر من 11 روبوتًا للتعقيم باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل جنبات المسجد الحرام، وأكثر من 600 مضخة إلكترونية ويدوية لتعقيم الأسطح، و500 معقم إلكتروني للأيادي بخاصية الاستشعار.