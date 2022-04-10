11 روبوتًا و600 مضخة.. المسجد الحرام أكثر الأماكن تعقيمًا على مستوى العالم

يُعد المسجد الحرام أكثر الأماكن تعقيمًا على مستوى العالم، وذلك باستخدام الأنظمة الحديثة المخصصة لذلك.
ويشمل نظام التعقيم المتكامل الأجواء والأسطح والأرضيات والهواء وجميع أروقة الحرم المكي؛ وفق تقرير لقناة "الإخبارية".
وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن السويهري، بحسب التقرير: إنه يوجد أكثر من 11 روبوتًا للتعقيم باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل جنبات المسجد الحرام، وأكثر من 600 مضخة إلكترونية ويدوية لتعقيم الأسطح، و500 معقم إلكتروني للأيادي بخاصية الاستشعار.
وأضاف أنه يتم استخدام 1250 أداة ومعدة لتعقيم الحرم المكي الشريف بأعلى المواصفات المطلوبة للتعقيم.
وأوضح أن أجهزة البخار الجاف تتوزّع على الأماكن المتفرقة من الحرم المكي الشريف، والتي تعمل على نشر الرذاذ على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق.
وأشار "السويهري" إلى أن تلك الأجهزة تساهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام؛ حيث تبقى جزيئات البخار المعقم لأكثر من ساعتين في الهواء.