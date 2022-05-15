11 لغة للإجابة عن أسئلة القاصدين من خلال الروبوت التوجيهي بالمسجد الحرام

وسخَّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات المقدَّمة وإجابة السائلين، وذلك بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين، الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة. كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.