11 لغة للإجابة عن أسئلة القاصدين من خلال الروبوت التوجيهي بالمسجد الحرام

تعتني المملكة العربية السعودية بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفِّر سُبل الراحة كافة لهم؛ لذا تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة لضيوف بيت الله الحرام.
وسخَّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات المقدَّمة وإجابة السائلين، وذلك بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين، الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة. كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.
ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية والهوسا. كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة، تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.
ويحتوي الروبوت على أربع عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة؛ إذ تسمح بالتقاط وتصوير محيطي للمكان، مع سماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، ومايكروفون بجودة التقاط عالية، يسمح بنقل واضح للصوت. ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" بسرعة 5 جيجا هرتز، تُمكِّن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.