11 منطقة بمرمى تنبيهات الأرصاد.. أتربة مثارة وموجة باردة وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية والباحة والمدينة المنورة وجازان وحائل وتبوك والجوف والشمالية.
أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء والدرعية والرين والغاط والقويعية والمزاحمية وثادق وضرما ومرات والدوادمي وعفيف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم وخليص وعسفان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وميسان والكامل والعاصمة المقدسة وبحرة وعرفات وثول وجدة ورابغ، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وبارق وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والعديد وبقيق ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
وتشهد منطقة حائل موجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة حائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة تبوك وجبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بموجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.