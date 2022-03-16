11 منطقة بمرمى تنبيهات الأرصاد.. أتربة مثارة وموجة باردة وشبه انعدام في الرؤية

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وبارق وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.