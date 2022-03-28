11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وعرفات والخرمة والمويه وتربة ورنية والسيل الكبير والطائف والجموم والكامل وخليص وعسفان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تستمر الحالة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.