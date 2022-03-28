11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض وتبوك ونجران والحدود الشمالية والجوف والباحة وحائل والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وعرفات والخرمة والمويه وتربة ورنية والسيل الكبير والطائف والجموم والكامل وخليص وعسفان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تستمر الحالة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والحناكية واليتمة ووادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، وتشمل الرايس والمدينة المنورة وبدر وينبع وينبع النخل حتى الخامسة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل والقريات وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وبني حسن والمخواة وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعبيلة والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.