الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بالبحر الأحمر وإطلاق مُسيَّرات باتجاه إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الثلاثاء استهداف سفينة في البحر الأحمر بضربة صاروخية، وإطلاق مُسيَّرات باتجاه إسرائيل دعمًا لغزة.
وتفصيلاً، أفاد الحوثيون في بيان بأنهم نفذوا "عملية استهداف لسفينة تجارية"، عرَّفوا عنها باسم "إم إس سي يونايتد MSC UNITED" بصواريخ بحرية مناسبة.
وأكدوا إطلاق "عدد من الطائرات المسيَّرة على أهداف عسكرية" في جنوب إسرائيل، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيَّرات، نفذها الحوثيون منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها في مسعى لدفعها لوقف هجومها على قطاع غزة.
وقالوا في بيان اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني"، مجددين موقفهم "بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "انفجارات سُمعت، وشوهدت صواريخ" قرب ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مضيفة بأن السفينة التي كانت تبحر في المكان وأفراد طاقمها بخير.
وواصلت السفينة رحلتها لاحقًا من دون الإعلان عن تعرضها لأي أضرار تُذكر، أو إصابات في صفوف أفراد طاقمها، وفق الهيئة البريطانية.
وجاء ذلك بعد انفجارَين آخرَين في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقعا بالقرب من سفينة قبالة الحديدة أيضًا، وفقًا للوكالة البحرية البريطانية.
وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مُسيَّرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة.
وتُعرِّض هذه الهجمات المتواصلة الطريق البحري الذي ينقل ما يصل إلى 12 في المئة من التجارة العالمية للخطر؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر.