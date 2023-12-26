الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بالبحر الأحمر وإطلاق مُسيَّرات باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "انفجارات سُمعت، وشوهدت صواريخ" قرب ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مضيفة بأن السفينة التي كانت تبحر في المكان وأفراد طاقمها بخير.