"شؤون الحرمين" تجنّد الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمة ضيوف الرحمن

وبيّن أن التقانة الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي تساندان في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام، حيث يعمل (11) روبوتاً ذكياً للتعقيم حتى (8) ساعات دون تدخلٍ بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و(20) بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آنٍ واحدٍ وبسرعة عالية وبشكلٍ فعّال بمساحة تقدر بـ(1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس، تساندهم عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية كافة ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، وفق آلية عمل تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.