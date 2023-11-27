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القبض على مقيم سوري بالرياض لترويجه 60.000 قرص إمفيتامين

القبض على مقيم سوري بالرياض لترويجه 60.000 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض؛ لترويجه (60.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتُهِيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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