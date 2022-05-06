11.721 مستفيدًا من العيادات الطبية التغذوية بالخوخة خلال أسبوع

قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ11.721 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022م.
وراجع عيادة الباطنية 1.005 أفراد، وعيادة الطوارئ 1.677 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 286 حالة، وعيادة الأطفال 370 طفلًا، وعيادة التحصين 19 فردًا، وعيادة الوبائيات 215 فردًا، وعيادة التوليد 7 حالات، وعيادة الفحص المخبري 796 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.829 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 174 أفراد، وعيادة التوعية والتثقيف 323 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية شخصان، وراجع عيادة التغذية العلاجية 18 فردًا.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.709 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و17 مستفيدًا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 8 حالات.
مركز الغسيل الكلوي في الغيضة
واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر مارس الماضي 110 مرضى بينهم 45 مريضًا حصلوا على 402 جلسة غسيل كلوي، منها 398 جلسة مجدولة و4 جلسات إسعافية، بينما تلقى 65 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 73%، ونسبة الإناث 27%، بينما شكلت نسبة النازحين 9%، والمقيمين 89%، وشكلت نسبة اللاجئين 2%.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.