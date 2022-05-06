11.721 مستفيدًا من العيادات الطبية التغذوية بالخوخة خلال أسبوع

وراجع عيادة الباطنية 1.005 أفراد، وعيادة الطوارئ 1.677 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 286 حالة، وعيادة الأطفال 370 طفلًا، وعيادة التحصين 19 فردًا، وعيادة الوبائيات 215 فردًا، وعيادة التوليد 7 حالات، وعيادة الفحص المخبري 796 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.829 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 174 أفراد، وعيادة التوعية والتثقيف 323 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية شخصان، وراجع عيادة التغذية العلاجية 18 فردًا.