1179 جولة تفتيشية في صامطة تصادر 2664 كيلو من الأسماك غير الصالحة

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر فبراير الماضي، 1179 جولة رقابية على المحال التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر المتنقلة وقصور الأفراح، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وذكر رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أنه صودرت خلال الجولات 2664 كيلوجرامًا من الخضراوات، والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة 103 محال تجارية، لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وقال "حكمي": نُفذت خلال الفترة 445 جولة على المتاجر المتنقلة، و77 جولة على قصور الأفراح، للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، و657 جولة على المحال التجارية والمطاعم.

وأضاف: الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.