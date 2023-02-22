"محافظ الأحساء" مهنئًا القيادة: ذكرى التأسيس يوم فخر واعتزاز للجميع

وأكد أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والحكام منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 قبل أكثر من ثلاثة قرون، حتى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده؛ مبينًا أن المملكة اليوم تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج خصوصًا في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة والحنكة.