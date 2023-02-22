"محافظ الأحساء" مهنئًا القيادة: ذكرى التأسيس يوم فخر واعتزاز للجميع

رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ولكافة شعب المملكة بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.
وقال الأمير سعود بن طلال: يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر للمملكة العربية السـعودية يسـتحضر من خلالها الأحفاد تضحيـات الآباء والأجداد، وما كابـدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون.
وأكد أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والحكام منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 قبل أكثر من ثلاثة قرون، حتى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده؛ مبينًا أن المملكة اليوم تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج خصوصًا في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة والحنكة.
وأضاف: نحن نشاهد تلك المسابقة بين الزمن والعمل، برامج وإنجازات وأعمال وأنظمة ومتابعة في شتى الجوانب، زمن قصير وعمل كثير خلال هذه السنوات التي تسير فيها مملكتنا الغالية وفق رؤية مباركة شملت جميع المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها؛ وذلك نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته الخير الكثير بإذن الله لبلادنا المباركة ولشعبنا العزيز بمتابعة دقيقة وتوجيهات سديدة.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه، وأن يمد في عمرهما بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقهما إلى ما فيه صالح العباد والبلاد وأن يحفظ بلادنا وشعبنا، ويُديم علينا الأمن والأمان والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه.