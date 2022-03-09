119 متسابقًا ومتسابقة.. غدًا انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تنطلق يوم غد الخميس الموافق السابع من شعبان لعام 1443هـ، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الثالثة والعشرين (23)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، وتُقدر جوائزها بـ3.126.000 ريال للفائزين في فروع المسابقة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، تأكيد لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولًا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف "آل الشيخ" أن المسابقة أضحت مَعلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده؛ منوهًا بالدعم الكبير الذي تَلَقّته الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية؛ الأمر الذي يُسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة، ويجعلهم لَبِنَات صالحة تخدم الوطن والمجتمع.

وبيّن أن المسابقة تستمر حتى العاشر من شعبان، ويتنافس فيها (119) متسابقًا ومتسابقة، ويحكم فيها نخبة من المحكّمين والمحكمات، وسيكون الحفل الختامي للبنين في يوم الجمعة 15 شعبان، والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 شعبان.

واختتم "آل الشيخ" تصريحه مُعربًا عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكتاب الله وحفظته؛ داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يُمدهم بعونه وتوفيقهم لكل ما فيه الخير والصلاح.