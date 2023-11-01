شركة "أدفانسد ميديا" تختتم نسختها العربية "موسم السينما" من مجموعة فعاليات "سيني"

وبالنسبة إلى صياغة الأجواء بالإضاءة، سلّط أيمن أبوالمكارم الضوء على الدور الأساسي للإضاءة في كل من الدراما السينمائية والتلفزيونية، وعرض التقنيات التي تعزز رواية القصص وتخلق صورًا مقنعة، كما شارك الحضور ببعض من خبراته الكبيرة على مدار 30 عامًا من الإبداع الذي أنتج العديد من الأعمال الخالدة في السينما المصرية والعربية على حد سواء.