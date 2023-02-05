كيف يعكس مؤتمر "ليب" المكانة الدولية للمملكة في توظيف التقنية لخدمة الإنسانية؟

واستعراضُ بعض الابتكارات التقنية التي ستعرض في مؤتمر "ليب" 2023، كفيلٌ بإظهار مدى اهتمام المملكة بإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تواجه البشرية، فستعرض شركة "أوفي تك" أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، والمركبة نموذج مثالي للمركبات المتوائمة مع أنظمة البيئة؛ حيث لن ينتج عن استخدامها أي انبعاثات كربونية؛ مما يساهم بفاعلية في معالجة ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت تهدّد المجتمعات البشرية وكوكب الأرض معًا، بالنظر إلى أن عوادم السيارات تشكل مصدرًا أساسيًّا لظاهرة الاحتباس الحراري، فالمملكة لا تهتم بمجال التقنية في إطار معزول عن الواقع الإنساني، وإنما تهتم بتوظيف التقنية في خدمة الإنسانية، وهنا تكمن ريادة المملكة، التي لا تهتم بالتقنية لأجل التقدم التقني فحسب، ولكن تربطها بقضايا الإنسان المعاصر وتحدياته وأزماته.