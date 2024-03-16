مجموعة العبيكان توقّع عددًا من الاتفاقيات.. وتستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في مؤتمر "ليب24"

اختتمت مجموعة العبیكان مشاركتھا الثالثة بفعالیات مؤتمر لیب 24 التقني، كراعٍ لأضخم مؤتمر ومعرض تقني عالمي یھتمّ بمستقبل التقنیات ودورھا في ازدھار البشریة، والذي استضاف أكثر من 1800 عارض تقني، من جمیع أنحاء العالم، مسجلًا عدد حضور غیر مسبوق بلغ 215 ألف زائر.
وشھد مؤتمرُ "لیب 24" التقني عرضَ مجموعة العبیكان منصاتھا المتنوعة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الرعایة الصحیة والصناعیة والتعلیم وسلسلة التورید، والتي تھدف إلى تقدم صناعة الشركات 4.0، وتشكیل مستقبل مشرق یركز على تسریع التحول الرقمي لدفع زیادة الإنتاجیة والكفاءة.
وقال المھندس عبدالله العبیكان الرئیس التنفیذي لمجموعة العبیكان للاستثمار: "سعید بمشاركة مجموعة العبیكان للمرة الثالثة على التوالي في المؤتمر التقني الأكبر على مستوى العالم، وفخور بالمشاركة الممیزة؛ كوننا رعاة في ھذه النسخة الممیزة، والتي سجلت عدد حضور قیاسي؛ مما أتاح للمجموعة إبراز منتجاتھا الرقمیة وعرضھا للزوار والمھتمین".
كما كشف العبیكان عن توقیع المجموعة عدة اتفاقیات في مجالَي التعلیم والصحة، مبیّنًا أنها سیكون لھا الأثر الجید على صعید القطاعین للتطویر على المستوى الرقمي.
وجرى خلال مشاركة مجموعة العبیكان في مؤتمر لیب 24 التقني، توقیع عدة اتفاقیات؛ من ضمنھا الإعلان عن شراكة استراتیجية حصریة بین شركة العبیكان للتعلیم وشركة "إي بلانیت" الناشر البریطاني الرائد لمواد تعلیم اللغة الإنجلیزیة، لمدة خمس سنوات، بحضور ممثلي الشركتین وعدد من الوفود تقدمھا وفد السفارة البریطانیة.
كما وقّعت "ساند للصحة"، وھي منصة مملوكة لشركة العبیكان، اتفاقیة مع تجمع الطائف الصحي، إلى جانب توقیعھا مذكرة تفاھم مع "فالیریان سیستمز" الولایات المتحدة الأمریكیة للتوسع العالمي التابعة لمجموعة "Infotech" شركة تكامل الأنظمة، بالإضافة إلى توقیعھا عقدًا مع شركة البرج دیاجنوستیكس.
وتھدف شراكة العبیكان للتعلیم مع شركة "إي بلانیت" إلى تعزیز تعلم اللغة الإنجلیزیة للطلاب في المملكة العربیة السعودیة من خلال الجمع بین خبرة "إي بلانیت" في إنشاء مواد تعلیمیة مبتكرة وجذابة، وفھم العبیكان للتعلیم العمیق للمشھد التعلیمي المحلي، لتستمر في التزامھا بتوفیر تعلیم عالي الجودة لجمیع الطلاب، وإحداث تأثیر إیجابي على مستقبل الطلاب.
ویستفید الطلاب من مجموعة واسعة من الموارد عالیة الجودة، بما في ذلك برامج قویة للتعلیم الإلكتروني، وتطبیقات تعلیمیة تفاعلیة مصممة لتلبیة احتیاجات التعلم لكل طالب، بالإضافة إلى كتب للطلاب مصممة بشكل أنیق وماتع.
وقال محمد خلیل الرئیس التجاري التنفیذي لمجموعة العبیكان والرئیس التنفیذي لشركة العبیكان التعلیمیة: "نؤمن بشدة بأھمیة إتقان اللغة الإنجلیزیة في عالمنا المترابط الیوم؛ من خلال ھذه الشراكة مع "إي بلانیت"، كما نھدف إلى تزوید طلابنا بالأدوات والموارد اللازمة لتعلم اللغة الإنجلیزیة بطریقة ممتعة وفعالة؛ مما یمكّنھم من تحقیق النجاح الأكادیمي والمھني في المستقبل".
واستعرضت مجموعةُ العبیكان أحدثَ المنصات التي تقدمھا "العبیكان للحلول الرقمیة" والابتكارات الرقمیة المبنیة على أحدث تقنیات الذكاء الاصطناعي؛ من ضمنھا "ساند" وھي منصة رقمیة سحابیة لتقدیم الحلول الرقمیة في الموارد البشریة والمالیة؛ حیث توفر إدارة البیانات بدقة وموثوقیة، وتقدم تحلیلات وتقاریر ولوحات تحكم تتّسم بالوضوح، بالإضافة إلى إدارة مرافق الماء، والغاز، والبخار، وإدارة الطاقة والانبعاثات، والاستدامة.
وطوّرت العبیكان للحلول الرقمیة 6 تطبیقات مختلفة، والتي تغطي مجموعة كبیرة من الوظائف الحیویة بالمنظمات؛ وھي: تطبیق "شامل"، و"مدار"، و"ساند"، و"منصة O3 الذكیة"، و"ھدھد"، و"ساند یوتیلیتیز"، والعدید من المنصات الأخرى، والتي تھدف لتحسین الإنتاج، وتعزیز تجربة العملاء والمستخدمین، وإضافة میزة تنافسیة، ورفع مستوى كفاءة الموظفین. كما تقدم أكثر من 20 منتجًا رقمیًّا في مجالات أعمال عدیدة؛ مثل: التصنیع والعملیات، والمشاریع وإدارة رأس المال البشري، وسلسلة التورید والقیمة، والتعلیم والتطویر، كما حصلت مجموعة العبیكان على شھادة منصة الرعایة المتكاملة وصحة السكان المعترف بھا من قبل مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة.
یذكر أن شركة العبیكان للحلول الرقمیة انطلقت أعمالھا عام 2017؛ وذلك بھدف توفیر أحدث الحلول والخدمات الرقمیة المتخصصة لدعم قطاعات الأعمال المختلفة ودعم استراتیجیة الشركات للتحول الرقمي بالاعتماد على أفضل التكنولوجیات والتقنیات وتصدیر خبرات الشركة التي امتدت لـ40 عامًا للأسواق العربیة؛ وھي شركة تابعة لمجموعة العبیكان للاستثمار "OIG"، تأسست عام 1982 ومقرھا في الریاض - السعودیة. تمتلك الشركة موطئ قدم قويًّا في التصنیع، وھي المزود الرائد لحلول التغلیف المتكاملة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مع التركیز المتزاید على التحول الرقمي الذي یوفر حلولًا تجاریة وصناعیة.