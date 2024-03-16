مجموعة العبيكان توقّع عددًا من الاتفاقيات.. وتستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في مؤتمر "ليب24"

وطوّرت العبیكان للحلول الرقمیة 6 تطبیقات مختلفة، والتي تغطي مجموعة كبیرة من الوظائف الحیویة بالمنظمات؛ وھي: تطبیق "شامل"، و"مدار"، و"ساند"، و"منصة O3 الذكیة"، و"ھدھد"، و"ساند یوتیلیتیز"، والعدید من المنصات الأخرى، والتي تھدف لتحسین الإنتاج، وتعزیز تجربة العملاء والمستخدمین، وإضافة میزة تنافسیة، ورفع مستوى كفاءة الموظفین. كما تقدم أكثر من 20 منتجًا رقمیًّا في مجالات أعمال عدیدة؛ مثل: التصنیع والعملیات، والمشاریع وإدارة رأس المال البشري، وسلسلة التورید والقیمة، والتعلیم والتطویر، كما حصلت مجموعة العبیكان على شھادة منصة الرعایة المتكاملة وصحة السكان المعترف بھا من قبل مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة.