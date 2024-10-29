36 بمكة و8 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في جازان، و34 في جدة والقنفذة وينبع، و33 في المدينة المنوّرة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ8 ْمئوية، وطريف 11 درجة، والقريات 13 درجة، وكل من: أبها وعرعر ورفحا والصمان 14 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.