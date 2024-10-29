36 بمكة و8 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.