"البسامي" يتفقّد الجهات الأمنية في جازان

وبدأ "البسامي" جولته التفقدية بزيارة مدرسة تعليم القيادة بصبيا، التي تم تدشينها مؤخرًا، لتكون أحد روافد القيادة الآمنة، حيث اطلع على ما تقدمه من برامج تدريبية.