"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي الفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان وصبيا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.