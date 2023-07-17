"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.