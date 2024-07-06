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مليونا متر مسطحات خضراء وخدمات ذكية.. 132 حديقة ومتنزهاً تخدم المتنزهين بالجوف

مسارات مشي ودراجات هوائية ومقاهٍ ومطاعم.. "ألعاب أطفال وجلسات للعائلات والشباب"
مليونا متر مسطحات خضراء وخدمات ذكية.. 132 حديقة ومتنزهاً تخدم المتنزهين بالجوف

تشهد حدائق ومتنزهات منطقة الجوف إقبالاً من الزوّار والمتنزهين مع اعتدال الأجواء في المنطقة هذه الأيام، وتوافر الخدمات وألعاب الأطفال والجلسات، والمساحات الخضراء والمواقع المخصّصة للشواء، إضافة إلى خدمات ذكية مثل الواي فاي وشحن الهواتف في حدائق سكاكا.

وتوفر حدائق ومتنزهات المنطقة ومحافظاتها متنفساً لعشاق المسطحات الخضراء والأشجار والزهور والهواء النقي من العائلات والشباب، كما تحتوي على مرافق خدمية، مثل دورات المياه والجلسات، فضلاً عن ألعاب الأطفال.

كما يضم عديد من المتنزهات والحدائق، مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب توافر عددٍ من المقاهي والمطاعم وعربات الفود ترك؛ حيث هيَّأت أمانة الجوف والبلديات التابعة لها 132 حديقة ومتنزهاً في المنطقة ومحافظاتها، تحتوي على أكثر من مليونَي متر مربع من المسطحات الخضراء.

الجوف
حدائق سكاكا

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