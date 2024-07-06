مليونا متر مسطحات خضراء وخدمات ذكية.. 132 حديقة ومتنزهاً تخدم المتنزهين بالجوف

كما يضم عديد من المتنزهات والحدائق، مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب توافر عددٍ من المقاهي والمطاعم وعربات الفود ترك؛ حيث هيَّأت أمانة الجوف والبلديات التابعة لها 132 حديقة ومتنزهاً في المنطقة ومحافظاتها، تحتوي على أكثر من مليونَي متر مربع من المسطحات الخضراء.